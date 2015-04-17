Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Урал (мол)
Рубин (мол) - Урал (мол): обзор матча 17 апреля 2015
Рубин (мол)
17.04.2015, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 2
Завершен
Урал (мол)
35'
И. Чудин
80'
И. Чудин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Урал (мол)
83'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
С. Серченков
Замена
Р. Хуснутдинов
️️️️
Б. Давлатов
80'
80'
ГОЛ! 0:2!
И. Чудин
79'
Желтая карточка
С. Серченков
Желтая карточка
А. Насыбуллин
77'
Замена
А. Насыбуллин
️️️️
Т. Коблов
70'
68'
Замена
Е. Жариков
️️️️
Д. Арапов
63'
Замена
А. Дорожинский
️️️️
М. Филиппов
Замена
А. Миронов
️️️️
Р. Каусаров
63'
46'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Т. Коблов
️️️️
А. Кузнецов
46'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
М. Кобахидзе
46'
Замена
С. Доронин
️️️️
Г. Арутюнян
46'
Замена
В. Устинов
️️️️
Д. Отставнов
46'
Желтая карточка
Н. Ворона
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Чудин
Желтая карточка
Г. Арутюнян
25'
25'
Замена
А. Щербаков
️️️️
Е. Шумихин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
0
Александр Соболев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
3-2-3-2
1
Акмурзин
81
Сафеев
30
Хабибуллин
83
Кузнецов
23
Кобахидзе
23
Ворона
11
Давлатов
96
Каусаров
6
Салахетдинов
26
Отставнов
56
Арутюнян
2-5-1-2
99
Арапов
4
Дрожалкин
17
Фомин
55
Шумихин
53
Нисафутдинов
94
Кашкаров
27
Чудин
42
Филиппов
8
Серченков
13
Дорожкин
0
Соболев
83
Кузнецов
86
Коблов
86
Коблов
83
Кузнецов
56
Арутюнян
97
Доронин
97
Доронин
56
Арутюнян
11
Давлатов
73
Хуснутдинов
73
Хуснутдинов
11
Давлатов
23
Кобахидзе
23
Вшивцев
23
Вшивцев
23
Кобахидзе
96
Каусаров
84
Миронов
84
Миронов
96
Каусаров
Коблов
61
Насыбуллин
61
Насыбуллин
Коблов
26
Отставнов
19
Устинов
19
Устинов
26
Отставнов
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
42
Филиппов
32
Дорожинский
32
Дорожинский
42
Филиппов
8
Серченков
71
Гулиев
71
Гулиев
8
Серченков
13
Дорожкин
17
Валиахметов
17
Валиахметов
13
Дорожкин
55
Шумихин
90
Щербаков
90
Щербаков
55
Шумихин
99
Арапов
51
Жариков
51
Жариков
99
Арапов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Урал (мол)
82
Никита Михайлов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
23
Артем Вакурин
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
82
Никита Михайлов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
23
Артем Вакурин
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
Главный тренер
Олег Нечаев
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Рубин (мол) - Урал (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Урал (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+