Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Олег Нечаев

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Михайлович
    Фамилия Нечаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 июня 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кубань 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.11.2022 Кубань 1 : 0 Волга
    20.11.2022 КАМАЗ 2 : 1 Кубань
    • Читайте нас: 
    11