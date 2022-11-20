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    Олег Нечаев - статистика

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Михайлович
    Фамилия Нечаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 июня 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кубань 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.11.2022 Кубань 1 : 0 Волга
    20.11.2022 КАМАЗ 2 : 1 Кубань
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