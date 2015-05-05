Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 05-05-2015

    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 24 тур
    5 мая, вторник
    11:00
    Смена
    0:0
    Иртыш
    Матч завершен
    5 мая, вторник
    12:30
    Чита
    3:0
    Томь-2
    Матч завершен
    5 мая, вторник
    12:30
    Якутия
    1:5
    Сибирь-2
    Матч завершен
    5 мая, вторник
    14:30
    Новокузнецк
    5:0
    Динамо
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2014/2015), 25 тур
    5 мая, вторник
    17:00
    Звезда К
    0:0
    Гелиос
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 29 тур
    5 мая, вторник
    21:45
    Инвернесс
    2:1
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 1/2 финала, первый матч
    5 мая, вторник
    21:45
    Ювентус
    2:1
    Реал
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11