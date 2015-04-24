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Расписание матчей 24-04-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 25 тур Таблица
24 апреля, 13:00
Уфа
3 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Завершен
24 апреля, 19:00
Мордовия
2 : 1
Урал
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 33 тур Таблица
24 апреля, 21:45
Кордоба
0 : 1
Атлетик
Завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 30 тур Таблица
24 апреля, 21:30
Майнц
2 : 0
Шальке-04
Завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 34 тур Таблица
24 апреля, 21:30
Марсель
3 : 5
Лорьян
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 26 тур Таблица
24 апреля, 16:00
Биолог-Новокубанск
0 : 0
Машук-КМВ
Завершен
24 апреля, 16:00
Дружба
3 : 4
МИТОС
Завершен
24 апреля, 16:30
Афипс
1 : 2
Ангушт
Завершен
24 апреля, 16:30
Армавир
0 : 1
Завершен
24 апреля, 17:00
Черноморец
1 : 1
Спартак-Нальчик
Завершен
24 апреля, 17:00
Витязь
2 : 1
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 23 тур Таблица
24 апреля, 17:00
Коломна
1 : 3
Химки
Завершен
24 апреля, 17:30
Волга
0 : 0
Леон Сатурн
Завершен
24 апреля, 18:00
ЦРФСО
1 : 0
Знамя Труда
Завершен
24 апреля, 18:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
Зенит-2
Завершен
24 апреля, 18:00
Москва
3 : 2
Домодедово
Завершен
24 апреля, 18:30
Псков
1 : 1
Торпедо Вл
Завершен
24 апреля, 18:30
Текстильщик
5 : 0
Спартак К
Завершен
24 апреля, 19:00
Строгино
1 : 1
Спартак-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 23 тур Таблица
24 апреля, 00:00
Выбор-Курбатово
0 : 0
Отменен
24 апреля, 14:00
Чертаново
0 : 1
Зенит
Завершен
24 апреля, 14:00
Арсенал-2
0 : 0
Локомотив
Завершен
24 апреля, 17:00
Подолье
1 : 2
Динамо Бр
Завершен
24 апреля, 17:00
Орел
0 : 3
Факел
Завершен
24 апреля, 17:00
Тамбов
3 : 0
Витязь
Завершен
24 апреля, 17:00
Металлург Л
0 : 4
Рязань
Завершен
24 апреля, 18:00
Авангард
0 : 1
Калуга
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 20 тур Таблица
24 апреля, 14:00
Рубин-2
1 : 0
Нефтехимик
Завершен
24 апреля, 14:00
КАМАЗ
0 : 0
Волга
Завершен
24 апреля, 15:00
Носта
1 : 0
Сызрань-2003
Завершен
24 апреля, 17:00
Лада-Тольятти
3 : 1
Спартак
Завершен
24 апреля, 17:00
Динамо Киров
1 : 2
Зенит-Ижевск
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 25 тур Таблица
24 апреля, 13:00
2 : 1
ЦСКА (мол)
Завершен
24 апреля, 18:00
Амкар (мол)
0 : 1
Ахмат (мол)
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 28 тур Таблица
24 апреля, 20:00
Сивасспор
1 : 2
Мерсин Идманюрду
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа B, 4 тур Таблица
24 апреля, 21:30
Генк
1 : 0
Мехелен
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 26 тур Таблица
24 апреля, 19:30
Эсбьерг
0 : 2
Оденсе
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 32 тур Таблица
24 апреля, 21:00
АДО Ден Хааг
1 : 0
Витесс
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 4 тур Таблица
24 апреля, 20:00
Старт
2 : 3
Волеренга
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 30 тур Таблица
24 апреля, 22:30
Брага
1 : 1
Белененсеш
Завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 25 тур Таблица
24 апреля, 18:00
Высочина
2 : 0
Баник
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 5 тур Таблица
24 апреля, 20:00
Фалькенберг
3 : 3
Мальме
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015). группа B, 34 тур Таблица
24 апреля, 21:45
Гамильтон Академикал
2 : 0
Мазервелл
Завершен
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