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РПЛ 2026/2027
Уфа - Кубань (ЛФЛ)
Уфа - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 апреля 2015
Уфа
24.04.2015, пятница, 13:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
24'
Д. Тумасян
89'
Марсиньо (П)
90+3'
П. Аликин
61'
В. Игнатьев
78'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 3:2!
П. Аликин
Пас отдал
Н. Сафрониди
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Рабиу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Марсиньо
89'
88'
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
Д. Карлос
️️️️
В. Галиулин
81'
Желтая карточка
И. Шевченко
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
И. Бальде
71'
Замена
С. Каретник
️️️️
В. Кулик
Замена
И. Шевченко
️️️️
М. Семакин
66'
62'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Хубулов
61'
ГОЛ! 1:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
Г. Букур
60'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Л. Мельгарехо
59'
Желтая карточка
В. Кулик
Замена
Марсиньо
️️️️
Х. Ханджич
57'
Пенальти не реализован!
Х. Ханджич
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тумасян
Пас отдал
Н. Сафрониди
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Максим Семакин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Георге Букур
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-2-3-1
1
Юрченко
70
Сафрониди
34
Тумасян
3
Аликин
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
21
Галиулин
5
Фримпонг
14
Семакин
99
Ханджич
4-2-3-1
31
Беленов
11
Манолев
44
Шунич
5
Армаш
8
Бугаев
55
Кулик
19
Рабиу
88
Хубулов
11
Букур
10
Мельгарехо
6
Бальде
99
Ханджич
10
Марсиньо
10
Марсиньо
99
Ханджич
21
Галиулин
11
Карлос
11
Карлос
21
Галиулин
14
Семакин
99
Шевченко
99
Шевченко
14
Семакин
10
Мельгарехо
20
Игнатьев
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
88
Хубулов
71
Попов
71
Попов
88
Хубулов
55
Кулик
31
Каретник
31
Каретник
55
Кулик
Остались в запасе
Уфа
Кубань (ЛФЛ)
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Шандао
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Шандао
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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