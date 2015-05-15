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апрель 2015
май 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 26 тур
Сибирь-2
1 : 1
Байкал
Завершен
Новокузнецк
0 : 0
Смена
Завершен
Динамо Брл
1 : 0
Якутия
Завершен
Иртыш
2 : 0
Чита
Завершен
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 28 тур
Мордовия
0 : 0
Ростов
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 28 тур
Арсенал Т (мол)
5 : 0
Ахмат (мол)
Завершен
Амкар (мол)
1 : 1
Кубань (мол)
Завершен
Локомотив (мол)
0 : 3
Рубин (мол)
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, ответный матч
Расинг Клуб
2 : 1
Монтевидео Уондерерс
Завершен
Бока Хуниорс
0 : 3
Ривер Плейт
Тех. поражение
Атлетико Насьональ
1 : 0
Эмелек
Завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 1/2 финала, ответный матч
Мидлсбро
3 : 0
Брентфорд
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 24 тур
Черноморец
0 : 0
Металлург
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 29 тур
Ольборг
0 : 2
Оденсе
Завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 28 тур
0 : 1
Богемианс 1905
Завершен
Спарта
5 : 2
Словацко
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015). группа A, 37 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
Селтик
Завершен