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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Брентфорд
Мидлсбро - Брентфорд: обзор матча 15 мая 2015
Мидлсбро
15.05.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпион-Лига, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мидлсбро - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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