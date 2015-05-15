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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кубань (мол)
Амкар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 15 мая 2015
Амкар (мол)
15.05.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (мол)
73'
Е. Тюкалов
57'
И. Запорожцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
С. Таказов
90'
85'
Замена
Р. Джамалутдинов
️️️️
В. Погосян
Замена
Е. Парамонов
️️️️
В. Алейников
78'
ГОЛ! 1:1!
Е. Тюкалов
73'
69'
Желтая карточка
В. Шевченко
65'
Замена
В. Погосян
️️️️
М. Лаук
Желтая карточка
Е. Тюкалов
62'
Замена
А. Гооге
️️️️
Д. Дзахов
60'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
А. Анфёров
60'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
В. Шпитальный
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
И. Запорожцев
Замена
И. Иванченко
️️️️
В. Кузнецов
46'
37'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
17
Игорь Мурашов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Кубань (мол)
82
Максим Замышляев
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
80
Александр Ладик
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
3-1-2-1-3
57
Селихов
44
Пермяков
40
Трошев
30
Таказов
38
Алейников
17
Мурашов
71
Дзахов
7
Тюкалов
19
Кузнецов
9
Шпитальный
60
Анфёров
3-1-4-1-1
12
Шевченко
4
Волчков
24
Клещенко
40
Журавлев
8
Якуба
22
Завезен
89
Тюфяков
17
Коновалов
90
Нурисов
10
Лаук
10
Майрович
71
Дзахов
70
Гооге
70
Гооге
71
Дзахов
38
Алейников
11
Парамонов
11
Парамонов
38
Алейников
60
Анфёров
79
Борчашвили
79
Борчашвили
60
Анфёров
9
Шпитальный
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
9
Шпитальный
19
Кузнецов
17
Иванченко
17
Иванченко
19
Кузнецов
Погосян
24
Джамалутдинов
24
Джамалутдинов
Погосян
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
10
Лаук
17
Погосян
17
Погосян
10
Лаук
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кубань (мол)
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
82
Максим Замышляев
ВР
80
Александр Ладик
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
Остались в запасе
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
82
Максим Замышляев
ВР
80
Александр Ладик
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кубань (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Звезда
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Амкар (мол)
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2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
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2016.04.16 15:54
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