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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Ростов
Мордовия - Ростов: обзор матча 15 мая 2015
Мордовия
15.05.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ростов
Желтая карточка
П. Яковлев
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Азмун
Замена
П. Яковлев
️️️️
Е. Гапон
82'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
80'
Замена
И. Ниассе
️️️️
Р. Мухаметшин
78'
70'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Дзюба
Замена
Данило
️️️️
О. Власов
57'
Желтая карточка
О. Власов
34'
23'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
И. Шитов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Евгений Гапон
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Митчелл Дональд
ЦП
84
Олег Власов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
5
Михаил Платика
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
17
Алексей Ребко
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Янник Джало
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-4-1
1
Коченков
55
Нахушев
40
Перендиа
5
Васин
24
Шитов
6
Ле Таллек
33
Гапон
6
Эбесилио
20
Дональд
84
Власов
23
Мухаметшин
4-4-2
1
Плетикоса
5
Лоло
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
17
Ребко
6
Торбинский
8
Гацкан
5
Платика
22
Дзюба
11
Бухаров
23
Мухаметшин
18
Ниассе
18
Ниассе
23
Мухаметшин
84
Власов
90
Данило
90
Данило
84
Власов
33
Гапон
91
Яковлев
91
Яковлев
33
Гапон
22
Дзюба
20
Азмун
20
Азмун
22
Дзюба
Остались в запасе
Мордовия
Ростов
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Янник Джало
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Янник Джало
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Мордовия - Ростов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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