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Расписание матчей 19-04-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 24 тур Таблица
19 апреля, 13:30
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
Завершен
19 апреля, 16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
Завершен
19 апреля, 18:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Зенит
Завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 28 тур Таблица
19 апреля, 10:00
Луч
2 : 1
Волгарь
Завершен
19 апреля, 11:00
Томь
4 : 0
Шинник
Завершен
19 апреля, 13:00
Енисей
3 : 1
Сочи
Завершен
19 апреля, 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Оренбург
Завершен
19 апреля, 14:00
Химик
2 : 0
Балтика
Завершен
19 апреля, 16:00
Тосно
2 : 0
Cибирь
Завершен
19 апреля, 16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
Завершен
19 апреля, 17:00
Сокол
2 : 0
Анжи
Завершен
19 апреля, 17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 33 тур Таблица
19 апреля, 15:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
Завершен
19 апреля, 18:00
Ньюкасл
1 : 3
Тоттенхэм
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 32 тур Таблица
19 апреля, 13:00
Райо Вальекано
2 : 0
Альмерия
Завершен
19 апреля, 18:00
Гранада
1 : 1
Севилья
Завершен
19 апреля, 20:00
Вильярреал
0 : 0
Кордоба
Завершен
19 апреля, 22:00
Эйбар
0 : 1
Сельта
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 31 тур Таблица
19 апреля, 13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
Завершен
19 апреля, 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
Завершен
19 апреля, 16:00
Палермо
2 : 1
Дженоа
Завершен
19 апреля, 16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
Завершен
19 апреля, 16:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
Завершен
19 апреля, 19:00
Кальяри
0 : 3
Наполи
Завершен
19 апреля, 21:45
Интер
0 : 0
Милан
Завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 29 тур Таблица
19 апреля, 16:30
Вердер
1 : 0
Гамбург
Завершен
19 апреля, 18:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
Завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 33 тур Таблица
19 апреля, 15:00
Лилль
2 : 0
Бордо
Завершен
19 апреля, 18:00
Монпелье
1 : 0
Кан
Завершен
19 апреля, 22:00
Лион
2 : 2
Сент-Этьен
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 25 тур Таблица
19 апреля, 15:00
Ангушт
2 : 3
Армавир
Завершен
19 апреля, 16:00
0 : 0
Афипс
Завершен
19 апреля, 16:00
МИТОС
2 : 0
Витязь
Завершен
19 апреля, 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Биолог-Новокубанск
Завершен
19 апреля, 16:00
1 : 0
Дружба
Завершен
19 апреля, 17:00
Машук-КМВ
1 : 1
Черноморец
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 24 тур Таблица
19 апреля, 12:00
Амкар (мол)
1 : 0
Арсенал Т (мол)
Завершен
19 апреля, 15:30
Ростов (мол)
2 : 1
Завершен
Англия. Кубок (2014/2015), 1/2 финала
19 апреля, 17:00
Астон Вилла
2 : 1
Ливерпуль
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 34 тур Таблица
19 апреля, 13:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
Завершен
19 апреля, 17:00
Алькоркон
0 : 0
Мальорка
Завершен
19 апреля, 18:00
Нумансия
1 : 0
Барселона Б
Завершен
19 апреля, 19:15
Вальядолид
0 : 0
Сабадель
Завершен
19 апреля, 20:00
Тенерифе
0 : 0
Льягостера
Завершен
США. МЛС 2015. группа Западная конференция Таблица
19 апреля, 04:00
Колорадо
1 : 3
Сиэтл
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
19 апреля, 02:00
Ди Си Юнайтед
1 : 1
Динамо Хьюстон
Завершен
19 апреля, 02:30
Коламбус
3 : 0
Орландо Сити
Завершен
19 апреля, 03:30
Даллас
3 : 2
Торонто
Завершен
19 апреля, 04:30
Реал Солт-Лейк
0 : 1
Ванкувер Уайткепс
Завершен
19 апреля, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Канзаc Сити
Завершен
19 апреля, 23:59
Филадельфия Юнион
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 20 тур Таблица
19 апреля, 14:00
Олимпик
0 : 5
Днепр
Завершен
19 апреля, 17:00
Черноморец
1 : 1
Говерла
Завершен
19 апреля, 17:00
Ворскла
5 : 0
Металлург
Завершен
19 апреля, 19:30
Волынь
1 : 3
Динамо К
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 27 тур Таблица
19 апреля, 13:00
Кайсери Эрджиесспор
0 : 1
Эскишехирспор
Завершен
19 апреля, 15:00
Сивасспор
1 : 1
Баликесирспор
Завершен
19 апреля, 16:00
Истанбул Башакшехир
3 : 1
Ризеспор
Завершен
19 апреля, 19:00
Трабзонспор
2 : 1
Галатасарай
Завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 29 тур Таблица
19 апреля, 17:30
Аустрия
1 : 1
Вольфсберг
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 2 тур Таблица
19 апреля, 14:00
Динамо Мн
0 : 2
БАТЭ
Завершен
19 апреля, 15:00
Слуцк
1 : 1
Торпедо-БелАЗ
Завершен
19 апреля, 16:00
Белшина
1 : 1
Витебск
Завершен
19 апреля, 17:00
Славия-Мозырь
1 : 1
Шахтер
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 3 тур Таблица
19 апреля, 19:00
Брюгге
2 : 1
Андерлехт
Завершен
19 апреля, 21:30
Кортрейк
1 : 1
Шарлеруа
Завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 31 тур Таблица
19 апреля, 00:00
ОФИ
0 : 3
Паниониос
Тех. поражение
19 апреля, 15:00
Пантракикос
2 : 1
Панатинаикос
Завершен
19 апреля, 17:15
Атромитос
1 : 1
ПАС
Завершен
19 апреля, 19:30
Олимпиакос
4 : 0
Левадиакос
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 25 тур Таблица
19 апреля, 15:00
Оденсе
0 : 0
Сендерийск
Завершен
19 апреля, 18:00
Брондбю
0 : 1
Хобро
Завершен
19 апреля, 20:30
Копенгаген
2 : 0
Нордшелланд
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 8 тур Таблица
19 апреля, 11:00
Ордабасы
0 : 0
Кайсар
Завершен
19 апреля, 14:00
Актобе
2 : 0
Жетысу
Завершен
19 апреля, 14:00
Атырау
2 : 1
Окжетпес
Завершен
19 апреля, 15:00
Астана
4 : 3
Кайрат
Завершен
19 апреля, 15:00
Тараз
1 : 0
Тобол
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 31 тур Таблица
19 апреля, 13:30
Фейеноорд
0 : 1
Гоу Эхед Иглс
Завершен
19 апреля, 15:30
Хераклес
2 : 0
Зволле
Завершен
19 апреля, 15:30
Аякс
0 : 0
НАК Бреда
Завершен
19 апреля, 17:45
Утрехт
1 : 0
Твенте
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 3 тур Таблица
19 апреля, 16:30
Буде-Глимт
2 : 4
Одд
Завершен
19 апреля, 19:00
Сандефьорд
1 : 0
Сарпсборг 08
Завершен
19 апреля, 19:00
Стабек
1 : 0
Викинг
Завершен
19 апреля, 19:00
Тромсе
1 : 1
Лиллестрем
Завершен
19 апреля, 19:00
Мольде
5 : 1
Олесунн
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 29 тур Таблица
19 апреля, 18:00
Пенафиел
0 : 2
Арука
Завершен
19 апреля, 18:00
Жил Висенте
0 : 0
Риу Аве
Завершен
19 апреля, 18:00
Пасуш де Феррейра
0 : 0
Морейренcе
Завершен
19 апреля, 19:00
Витория Сетубал
1 : 2
Эшторил
Завершен
19 апреля, 20:00
Спортинг
2 : 1
Боавишта
Завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 24 тур Таблица
19 апреля, 17:00
1 : 0
Млада Болеслав
Завершен
19 апреля, 18:00
Градец-Кралове
2 : 3
Пршибрам
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 4 тур Таблица
19 апреля, 16:00
Отвидаберг
3 : 1
Фалькенберг
Завершен
19 апреля, 18:30
Хэкен
1 : 2
Гетеборг
Завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 28 тур Таблица
19 апреля, 14:45
Янг Бойз
4 : 0
Тун
Завершен
19 апреля, 14:45
Вадуц
0 : 2
Арау
Завершен
19 апреля, 17:00
Люцерн
2 : 0
Грассхоппер
Завершен
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