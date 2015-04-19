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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Оренбург
Крылья Советов - Оренбург: обзор матча 19 апреля 2015
Крылья Советов
19.04.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
90+1'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Оренбург
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
90'
+1
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Ткачук
89'
Желтая карточка
А. Яхович
84'
Замена
С. Корниленко
️️️️
И. Горбатенко
83'
82'
Замена
А. Малых
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
Надсон
78'
78'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
74'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Кабутов
64'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
Замена
Надсон
️️️️
Д. Ятченко
59'
Замена
С. Божин
️️️️
С. Драгун
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-2-2-1
14
Конюхов
33
Ятченко
25
Концедалов
90
Бурлак
15
Цаллагов
20
Померко
21
Драгун
8
Габулов
31
Ткачук
23
Горбатенко
18
Яхович
4-1-4-1
98
Абакумов
70
Кабутов
2
Полуяхтов
80
Климов
26
Васиев
8
Афонин
14
Коронов
30
Друзин
84
Воробьев
23
Бреев
14
Аппаев
33
Ятченко
30
Надсон
30
Надсон
33
Ятченко
21
Драгун
47
Божин
47
Божин
21
Драгун
31
Ткачук
11
Чочиев
11
Чочиев
31
Ткачук
23
Горбатенко
12
Корниленко
12
Корниленко
23
Горбатенко
70
Кабутов
10
Парняков
10
Парняков
70
Кабутов
14
Коронов
12
Малых
12
Малых
14
Коронов
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Металлург
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