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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Cибирь
Тосно - Cибирь: обзор матча 19 апреля 2015
Тосно
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
55'
М. Астафьев
62'
В. Романенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Cибирь
90'
+3
Желтая карточка
Т. Маргасов
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Романенко
90'
+2
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Пазин
84'
80'
Замена
М. Маркосов
️️️️
И. Нагибин
72'
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 2:0!
В. Романенко
62'
Желтая карточка
Н. Зайцев
60'
55'
Замена
Р. Беляев
️️️️
Е. Зиновьев
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
55'
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Бочков
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-2-4-1
42
Нарубин
25
Смирнов
3
Зайцев
88
Наваловский
11
Пазин
25
Бочков
23
Причиненко
7
Берхамов
3
Тетрашвили
4
Астафьев
77
Романенко
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
44
Ларенц
4
Выходил
5
Головатенко
52
Зиновьев
9
Нагибин
99
Житнев
37
Чеботару
5
Гладышев
18
Дудолев
25
Бочков
28
Султонов
28
Султонов
25
Бочков
11
Пазин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
11
Пазин
77
Романенко
27
Радченко
27
Радченко
77
Романенко
9
Нагибин
9
Маркосов
9
Маркосов
9
Нагибин
52
Зиновьев
7
Беляев
7
Беляев
52
Зиновьев
Остались в запасе
Тосно
Cибирь
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Статистика матча Тосно - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Кировец
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