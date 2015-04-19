Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сахалин
Тюмень - Сахалин: обзор матча 19 апреля 2015
Тюмень
19.04.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
5 : 1
Завершен
Сахалин
43'
А. Нежелев
62'
Х. Мамтов
65'
В. Пономарев
90+2'
Х. Мамтов
90+4'
Х. Мамтов
83'
В. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Сахалин
ГОЛ! 5:1!
Х. Мамтов
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Х. Мамтов
90'
+2
83'
ГОЛ! 3:1!
В. Михалев
78'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
Г. Кахелишвили
Замена
О. Самсонов
️️️️
А. Нежелев
77'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
А. Делькин
75'
Замена
С. Данилов
️️️️
Н. Теленков
69'
ГОЛ! 3:0!
В. Пономарев
65'
64'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
В. Булыга
ГОЛ! 2:0!
Х. Мамтов
62'
57'
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Жосан
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Клейтон
51'
46'
Замена
М. Мищенко
️️️️
В. Хинчагов
ГОЛ! 1:0!
А. Нежелев
43'
Желтая карточка
Н. Теленков
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
11
Клейтон
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Михаил Канаев
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
9
Владимир Михалев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
3-2-4-1
1
Соколов
7
Нежелев
19
Пономарев
77
Павленко
71
Багаев
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
13
Шляпкин
11
Клейтон
90
Делькин
2-5-3
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
23
Жосан
11
Гаглоев
11
Виноградов
40
Кулешов
10
Булыга
27
Кахелишвили
20
Хинчагов
3
Алахвердов
90
Делькин
19
Ламбарский
19
Ламбарский
90
Делькин
20
Теленков
7
Данилов
7
Данилов
20
Теленков
7
Нежелев
36
Самсонов
36
Самсонов
7
Нежелев
11
Клейтон
9
Мамтов
9
Мамтов
11
Клейтон
23
Жосан
9
Михалев
9
Михалев
23
Жосан
10
Булыга
92
Кобзарь
92
Кобзарь
10
Булыга
27
Кахелишвили
34
Дроздов
34
Дроздов
27
Кахелишвили
20
Хинчагов
29
Мищенко
29
Мищенко
20
Хинчагов
Остались в запасе
Тюмень
Сахалин
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Константин Галкин
12
Андрей Кондратюк
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
12
Андрей Кондратюк
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тюмень - Сахалин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Сахалин
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+