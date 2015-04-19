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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 19 апреля 2015
ЦСКА
19.04.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
44'
П. Вернблум
87'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
87'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Пас отдал
Р. Широков
79'
Желтая карточка
Ари
Замена
К. Страндберг
️️️️
Г. Миланов
77'
74'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Калешин
73'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
68'
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
65'
Травма
З. Тошич
64'
46'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Измайлов
ГОЛ! 1:0!
П. Вернблум
Пас отдал
Б. Натхо
44'
43'
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
П. Вернблум
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
17
Миланов
26
Еременко
18
Тошич
7
Муса
4-1-4-1
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
10
Ахмедов
2
Измайлов
15
Широков
10
Перейра
10
Мамаев
39
Ари
17
Миланов
10
Страндберг
10
Страндберг
17
Миланов
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
2
Измайлов
21
Лаборде
21
Лаборде
2
Измайлов
17
Калешин
34
Быстров
34
Быстров
17
Калешин
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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