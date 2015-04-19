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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Торонто
Даллас - Торонто: обзор матча 19 апреля 2015
Даллас
19.04.2015, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Торонто
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Статистика матча Даллас - Торонто
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Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
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1 : 1
31.10.2026
Даллас
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Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
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Даллас
3 : 0
25.10.2026
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2 : 2
18.10.2026
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4 : 1
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Торонто
2 : 1
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
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