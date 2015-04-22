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март 2015
апрель 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 21 тур
Томь-2
2 : 0
Якутия
Завершен
Сибирь-2
0 : 3
Новокузнецк
Завершен
Динамо Брл
1 : 1
Иртыш
Завершен
Лига чемпионов (2014/2015), 1/4 финала, ответный матч
Реал
1 : 0
Атлетико
Завершен
Монако
0 : 0
Ювентус
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 3, 6 тур
Крузейро
2 : 0
Завершен
Минерос
3 : 0
Уракан
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 7, 6 тур
Атлетико Насьональ
4 : 0
Либертад
Завершен
Барселона
0 : 2
Эстудиантес
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 4, 6 тур
Эмелек
2 : 0
Универсидад де Чили
Завершен
Интернасьонал
1 : 0
Стронгест
Завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 38 тур
Рединг
0 : 1
Бирмингем Сити
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 29 тур
Данди
1 : 2
Селтик
Завершен