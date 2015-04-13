март 2015
апрель 2015
Украина. Первая лига (2014/2015), 21 тур
США. МЛС 2015, группа Западная конференция
13 апреля, понедельник
02:00
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 19 тур
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 23 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 24 тур, группа A
Швеция. Аллсвенскан 2015, 3 тур
13 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
13 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
13 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 24 тур
13 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 31 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 33 тур
13 апреля, понедельник
21:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 28 тур
13 апреля, понедельник
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 32 тур