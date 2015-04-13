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    Расписание матчей 13-04-2015

    март 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Первая лига (2014/2015), 21 тур
    13 апреля, понедельник
    00:00
    Сталь
    0:3
    Десна
    Тех. поражение
    13 апреля, понедельник
    15:00
    Николаев
    1:2
    Гелиос
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    15:00
    Полтава
    3:2
    Сталь
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    15:00
    Звезда К
    4:1
    Буковина
    Матч завершен
    США. МЛС 2015, группа Западная конференция
    13 апреля, понедельник
    02:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 19 тур
    13 апреля, понедельник
    14:00
    Карпаты
    0:0
    Ворскла
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 23 тур
    13 апреля, понедельник
    15:00
    Урал
    2:0
    Локомотив
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    17:15
    Амкар-Пермь
    1:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    18:00
    Торпедо
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    19:30
    Ростов
    2:1
    Спартак
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 24 тур, группа A
    13 апреля, понедельник
    16:30
    Армавир
    1:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 3 тур
    13 апреля, понедельник
    20:00
    Сундсвалль
    1:1
    Хэкен
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    20:00
    Норрчепинг
    0:4
    Эльфсборг
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    20:00
    Кальмар
    2:1
    Отвидаберг
    Матч завершен
    13 апреля, понедельник
    20:05
    Хаммарбю
    2:1
    Юргорден
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 24 тур
    13 апреля, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    0:4
    Копенгаген
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 31 тур
    13 апреля, понедельник
    21:30
    Валенсия
    3:0
    Леванте
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 33 тур
    13 апреля, понедельник
    21:45
    Сент-Миррен
    0:3
    Росс Каунти
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 28 тур
    13 апреля, понедельник
    22:00
    Эшторил
    1:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 32 тур
    13 апреля, понедельник
    22:00
    Ливерпуль
    2:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
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