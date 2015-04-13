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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Ворскла
Карпаты - Ворскла: обзор матча 13 апреля 2015
Карпаты
13.04.2015, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Ворскла
89'
Желтая карточка
И. Пердута
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Д. Кожанов
89'
83'
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
О. Голодюк
83'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
В. Страшкевич
76'
74'
Замена
О. Мищенко
️️️️
Е. Ткачук
70'
Желтая карточка
А. Шиндер
Замена
О. Голодюк
️️️️
И. Худобяк
64'
Желтая карточка
В. Страшкевич
53'
46'
Замена
А. Ковпак
️️️️
Д. Дедечко
46'
Замена
А. Ткачук
️️️️
Й. Маркоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
66
Владимир Сеница
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
85
Владимир Савошко
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
4-4-2
23
Мисак
21
Костевич
32
Пластун
26
Новотрясов
11
Мирошниченко
8
Кльоц
27
Страшкевич
16
Худобяк
9
Кожанов
8
Чачуа
9
Швед
3-3-2-2
31
Богуш
4
Даллку
17
Чеснаков
3
Ткачук
69
Дедечко
6
Скляр
44
Пердута
10
Маркоски
17
Турсунов
7
Шиндер
28
Громов
27
Страшкевич
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
27
Страшкевич
16
Худобяк
32
Голодюк
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
7
Сергийчук
7
Сергийчук
9
Кожанов
10
Маркоски
19
Ткачук
19
Ткачук
10
Маркоски
3
Ткачук
99
Мищенко
99
Мищенко
3
Ткачук
69
Дедечко
39
Ковпак
39
Ковпак
69
Дедечко
Остались в запасе
Карпаты
Ворскла
85
Владимир Савошко
ЦП
66
Владимир Сеница
ЦЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Олег Мозиль
ВР
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
85
Владимир Савошко
ЦП
66
Владимир Сеница
ЦЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Олег Мозиль
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Карпаты - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Украина
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