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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 13 апреля 2015
Ливерпуль
13.04.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
9'
Р. Стерлинг
70'
Д. Аллен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
Желтая карточка
А. Морено
90'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Р. Стерлинг
89'
86'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Перес
82'
Вторая желтая
М. Сиссоко
Желтая карточка
Г. Джонсон
77'
77'
Желтая карточка
М. Сиссоко
74'
Замена
А. Армстронг
️️️️
М. Абид
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
70'
66'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Г. Обертан
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Айб
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Хендерсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Райан Тэйлор
ПЗ
5
Реми Кабелла
ЛП
4
Джек Коулбэк
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
17
Мусса Сиссоко
(К)
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
10
Адам Армстронг
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
8
Джонсон
23
Джан
6
Лейва
14
Хендерсон
7
Аллен
33
Айб
19
Стерлинг
11
Коутиньо
4-1-4-1
23
Крул
5
Тэйлор
5
Уильямсон
22
Янмат
6
Анита
4
Коулбэк
32
Обертан
17
Абид
17
Сиссоко
5
Кабелла
22
Перес
19
Стерлинг
17
Ламберт
17
Ламберт
19
Стерлинг
33
Айб
16
Борини
16
Борини
33
Айб
32
Обертан
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
32
Обертан
17
Абид
10
Армстронг
10
Армстронг
17
Абид
22
Перес
94
Гуффран
94
Гуффран
22
Перес
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
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