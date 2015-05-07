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    Расписание матчей 07-05-2015

    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, первый матч
    7 мая, четверг
    01:45
    Гуарани
    2:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    04:00
    Сан-Паулу
    1:0
    Крузейро
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    04:00
    Атлетико Минейро
    2:2
    Интернасьонал
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    7 мая, четверг
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2015, 11 тур
    7 мая, четверг
    11:00
    Шахтер
    0:1
    Актобе
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    12:00
    Окжетпес
    0:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    14:00
    Кайрат
    0:1
    Атырау
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    14:00
    Иртыш
    0:1
    Тараз
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    14:00
    Жетысу
    1:3
    Астана
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    14:00
    Тобол
    1:0
    Кайсар
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 27 тур
    7 мая, четверг
    11:00
    Урал (мол)
    1:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    15:00
    Рубин (мол)
    1:0
    Академия Кубань
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 34 тур, группа B
    7 мая, четверг
    15:00
    Анжи-2
    0:0
    Терек-2
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 23 тур, группа B
    7 мая, четверг
    17:00
    Алания
    2:0
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 25 тур
    7 мая, четверг
    18:00
    Волга
    2:1
    Спартак К
    Матч завершен
    Лига Европы (2014/2015), 1/2 финала, первый матч
    7 мая, четверг
    22:05
    Наполи
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
    7 мая, четверг
    22:05
    Севилья
    3:0
    Фиорентина
    Матч завершен
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