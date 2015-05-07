апрель 2015
май 2015
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, первый матч
7 мая, четверг
01:45
Матч завершен
7 мая, четверг
04:00
Матч завершен
США. МЛС 2015
7 мая, четверг
04:30
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 11 тур
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 27 тур
7 мая, четверг
11:00
Матч завершен
7 мая, четверг
15:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 34 тур, группа B
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 23 тур, группа B
7 мая, четверг
17:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 25 тур
Лига Европы (2014/2015), 1/2 финала, первый матч