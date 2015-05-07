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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кубань (мол)
Рубин (мол) - Кубань (мол): обзор матча 07 мая 2015
Рубин (мол)
07.05.2015, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
63'
Б. Давлатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кубань (мол)
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
Д. Отставнов
87'
86'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
В. Тюфяков
Замена
А. Миронов
️️️️
Р. Каусаров
83'
79'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
Замена
А. Насыбуллин
️️️️
Г. Арутюнян
76'
71'
Замена
А. Моисеев
️️️️
С. Кагермазов
66'
Замена
К. Волчков
️️️️
Д. Якуба
ГОЛ! 1:0!
Б. Давлатов
63'
Замена
И. Салахетдинов
️️️️
М. Петролай
61'
57'
Желтая карточка
С. Кагермазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
80
Александр Ладик
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
63
Александр Куртеян
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
3-3-2-2
1
Акмурзин
83
Кузнецов
97
Доронин
81
Сафеев
23
Кобахидзе
2
Петролай
23
Ворона
11
Давлатов
96
Каусаров
26
Отставнов
56
Арутюнян
3-1-5-1
12
Шевченко
40
Журавлев
13
Кагермазов
24
Клещенко
8
Якуба
22
Завезен
90
Нурисов
89
Тюфяков
17
Коновалов
78
Пономарёв
10
Майрович
2
Петролай
6
Салахетдинов
6
Салахетдинов
2
Петролай
26
Отставнов
86
Коблов
86
Коблов
26
Отставнов
96
Каусаров
84
Миронов
84
Миронов
96
Каусаров
56
Арутюнян
61
Насыбуллин
61
Насыбуллин
56
Арутюнян
26
Отставнов
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
26
Отставнов
13
Кагермазов
91
Моисеев
91
Моисеев
13
Кагермазов
89
Тюфяков
10
Запорожцев
10
Запорожцев
89
Тюфяков
8
Якуба
4
Волчков
4
Волчков
8
Якуба
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кубань (мол)
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
82
Никита Михайлов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
63
Александр Куртеян
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
80
Александр Ладик
ЦЗ
67
Николай Костенко
ВР
Остались в запасе
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
82
Никита Михайлов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
63
Александр Куртеян
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
80
Александр Ладик
ЦЗ
67
Николай Костенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Рубин (мол) - Кубань (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Рубин
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