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    Расписание матчей 19-06-2015

    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2015, 2 тур, группа C
    19 июня, пятница
    02:30
    Перу
    1:0
    Венесуэла
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 8 тур
    19 июня, пятница
    03:00
    Фигейренсе
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 13 тур
    19 июня, пятница
    20:00
    Одд
    3:3
    Старт
    Матч завершен
    Кубок Америки 2015, 3 тур, группа A
    19 июня, пятница
    23:59
    Мексика
    1:2
    Эквадор
    Матч завершен
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