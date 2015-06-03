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май 2015
июнь 2015
Россия. Матчи за место в РПЛ (2014/2015), первый матч
Томь
0 : 1
Урал
Завершен
Тосно
0 : 1
Ростов
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
ДР Конго
0 : 0
Буркина-Фасо
Отменен
Товарищеские матчи 2015
Брисбен Роар
3 : 0
Вильярреал
Завершен
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015), 5 тур
Панатинаикос
0 : 0
Астерас
Завершен
ПАОК
0 : 1
Атромитос
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 12 тур
Хальмстад
1 : 0
Сундсвалль
Завершен
АИК
4 : 3
Фалькенберг
Завершен
Отвидаберг
1 : 1
Хэкен
Завершен
Эребру
0 : 0
Хельсингборг
Завершен
Гефле
1 : 2
Мальме
Завершен