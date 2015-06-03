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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Брисбен Роар - Вильярреал
Брисбен Роар - Вильярреал: обзор матча 03 июня 2015
Брисбен Роар
03.06.2015, среда, 12:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брисбен Роар - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
- : -
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Брисбен Роар
2 : 3
18.04.2026
Мельбурн Сити
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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