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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Урал
Томь - Урал: обзор матча 03 июня 2015
Томь
03.06.2015, среда, 16:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Урал
83'
А. Ставпец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Урал
83'
ГОЛ! 0:1!
А. Ставпец
Пас отдал
Г. Асеведо
Замена
Н. Баженов
️️️️
И. Темников
81'
Желтая карточка
И. Темников
74'
Замена
И. Михалев
️️️️
П. Немов
61'
58'
Замена
Д. Фомин
️️️️
В. Хозин
55'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Данцев
43'
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Фидлер
42'
Травма
А. Фидлер
26'
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
П. Немов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
72
Павел Голышев
(К)
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
43
Денис Терентьев
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Александр Данцев
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Томь
12
Арби Межиев
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-4-1
1
Солосин
11
Темников
26
Бендзь
23
Джиоев
21
Миланов
44
Башкиров
72
Голышев
5
Немов
73
Шарипов
43
Терентьев
32
Саная
4-2-3-1
99
Арапов
13
Марков
2
Хозин
15
Новиков
14
Фонтанелло
10
Фидлер
92
Емельянов
10
Лунгу
30
Асеведо
7
Данцев
2
Гогниев
11
Темников
32
Баженов
32
Баженов
11
Темников
5
Немов
39
Михалев
39
Михалев
5
Немов
2
Хозин
17
Фомин
17
Фомин
2
Хозин
10
Фидлер
27
Чудин
27
Чудин
10
Фидлер
7
Данцев
16
Ставпец
16
Ставпец
7
Данцев
Остались в запасе
Томь
Урал
12
Арби Межиев
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
90
Александр Щербаков
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Томь - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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