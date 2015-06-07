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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Томь
Урал - Томь: обзор матча 07 июня 2015
Урал
07.06.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Томь
Желтая карточка
А. Ставпец
90'
+4
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
90'
+4
Замена
А. Данцев
️️️️
Ч. Лунгу
86'
83'
Замена
А. Димидко
️️️️
В. Сорокин
62'
Замена
А. Саная
️️️️
К. Погребняк
61'
Желтая карточка
Е. Башкиров
60'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Баженов
Замена
А. Ставпец
️️️️
К. Ярошенко
56'
Травма
К. Ярошенко
55'
32'
Желтая карточка
П. Голышев
Желтая карточка
Г. Асеведо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Александр Черевко
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
72
Павел Голышев
(К)
ЦП
43
Денис Терентьев
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-4-1
99
Арапов
17
Фомин
15
Новиков
14
Фонтанелло
13
Марков
92
Емельянов
99
Ярошенко
41
Сапета
30
Асеведо
10
Лунгу
2
Гогниев
4-1-4-1
1
Солосин
21
Миланов
23
Джиоев
26
Бендзь
26
Черевко
44
Башкиров
43
Терентьев
73
Шарипов
72
Голышев
32
Баженов
9
Погребняк
10
Лунгу
7
Данцев
7
Данцев
10
Лунгу
99
Ярошенко
16
Ставпец
16
Ставпец
99
Ярошенко
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
Сорокин
2
Димидко
2
Димидко
Сорокин
32
Баженов
15
Сорокин
15
Сорокин
32
Баженов
9
Погребняк
32
Саная
32
Саная
9
Погребняк
Остались в запасе
Урал
Томь
90
Александр Щербаков
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Урал - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
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Томь
2 : 2
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Россия. ФНЛ, 36 тур
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2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:45 (прямая)
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