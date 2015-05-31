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    Расписание матчей 31-05-2015

    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 4 тур
    31 мая, воскресенье
    00:30
    Понте-Прета
    3:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    00:30
    Коритиба
    1:2
    Аваи
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    03:00
    Жоинвили
    1:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Сантос
    2:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    0:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    3:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    22:00
    Гойас
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    31 мая, воскресенье
    01:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    1:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    2:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    2:2
    Коламбус
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    3:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    1:2
    Портленд
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    23:59
    Сиэтл
    2:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2015
    31 мая, воскресенье
    01:00
    Мексика
    3:0
    Гватемала
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Северная Ирландия
    1:1
    Катар
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    23:00
    Гондурас
    2:0
    Сальвадор
    Матч завершен
    Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа C
    31 мая, воскресенье
    04:00
    Катар (до 20)
    0:1
    Колумбия (до 20)
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    07:00
    Португалия (до 20)
    3:0
    Сенегал (до 20)
    Матч завершен
    Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа D
    31 мая, воскресенье
    04:00
    Мексика (мол.)
    0:2
    Мали (до 20)
    Матч завершен
    Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа A
    31 мая, воскресенье
    07:00
    Уругвай (до 20)
    1:0
    Сербия (до 20)
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 29 тур
    31 мая, воскресенье
    12:30
    Чита
    2:0
    Якутия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 26 тур
    31 мая, воскресенье
    14:00
    Черноморец
    0:0
    Металлист
    Матч отменен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 8 тур
    31 мая, воскресенье
    16:00
    Динамо
    2:1
    Нафтан
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    18:00
    Белшина
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    18:00
    Славия-Мозырь
    3:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 11 тур
    31 мая, воскресенье
    16:00
    АИК
    3:1
    Хельсингборг
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    18:30
    Эльфсборг
    2:2
    Эребру
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    18:30
    Мальме
    3:0
    Отвидаберг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 11 тур
    31 мая, воскресенье
    16:30
    Стремсгодсет
    2:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    5:1
    Мьёндален
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    0:1
    Стабек
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Викинг
    3:4
    Волеренга
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    1:1
    Тромсе
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 31 тур, группа B
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Алания
    2:0
    Астрахань
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:45
    Краснодар-2
    3:0
    Анжи-2
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), ответный матч
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Мазервелл
    3:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 32 тур
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Эсбьерг
    2:1
    Вестсьелланд
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    1:1
    Брондбю
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Хобро
    2:2
    Оденсе
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Сендерийск
    1:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Нордшелланд
    1:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:00
    Силькеборг
    1:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2014/2015), 36 тур
    31 мая, воскресенье
    17:30
    Грёдиг
    0:1
    Адмира
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:30
    Аустрия
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:30
    Штурм
    0:0
    Рид
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:30
    Вольфсберг
    0:5
    Рапид
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    17:30
    Винер-Нойштадт
    0:1
    Альтах
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2014/2015), Финал, ответный матч
    31 мая, воскресенье
    17:45
    Витесс
    5:2
    Херенвен
    Матч завершен
    Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015), 4 тур
    31 мая, воскресенье
    18:15
    Астерас
    1:0
    Атромитос
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    2:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2014/2015), ответный матч
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Шарлеруа
    2:0
    Мехелен
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2014/2015), 41 тур
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Спортинг
    2:0
    Сабадель
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Тенерифе
    2:0
    Бетис
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Алькоркон
    1:1
    Нумансия
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Расинг
    0:1
    Понферрадина
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Луго
    1:1
    Альбасете
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    0:1
    Жирона
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Льягостера
    0:1
    Мирандес
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Алавес
    0:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Сарагоса
    0:2
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Барселона Б
    2:5
    Леганес
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Осасуна
    2:0
    Рекреативо
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 38 тур
    31 мая, воскресенье
    19:00
    Кальяри
    4:3
    Удинезе
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:45
    Торино
    5:0
    Чезена
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:45
    Фиорентина
    3:0
    Кьево
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:45
    Интер
    4:3
    Эмполи
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:45
    Сассуоло
    3:1
    Дженоа
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:45
    Наполи
    2:4
    Лацио
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:45
    Рома
    1:2
    Палермо
    Матч завершен
    31 мая, воскресенье
    21:45
    Сампдория
    2:2
    Парма
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2015
    31 мая, воскресенье
    21:00
    Хассания
    2:1
    Севилья
    Матч завершен
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