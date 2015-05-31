апрель 2015
май 2015
Бразилия. Серия А 2015, 4 тур
31 мая, воскресенье
00:30
Матч завершен
31 мая, воскресенье
03:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
17:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
22:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
22:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
22:00
Матч завершен
США. МЛС 2015
31 мая, воскресенье
01:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
02:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
02:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
02:30
Матч завершен
31 мая, воскресенье
03:30
Матч завершен
31 мая, воскресенье
23:59
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа C
31 мая, воскресенье
04:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
07:00
Матч завершен
Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа D
31 мая, воскресенье
04:00
Матч завершен
Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа A
31 мая, воскресенье
07:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 29 тур
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 26 тур
31 мая, воскресенье
14:00
Матч отменен
Беларусь. Высшая лига 2015, 8 тур
31 мая, воскресенье
18:00
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 11 тур
31 мая, воскресенье
16:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
18:30
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 11 тур
31 мая, воскресенье
16:30
Матч завершен
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 31 тур, группа B
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), ответный матч
Дания. Суперлига (2014/2015), 32 тур
31 мая, воскресенье
17:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
17:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
17:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
17:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 36 тур
31 мая, воскресенье
17:30
Матч завершен
31 мая, воскресенье
17:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), Финал, ответный матч
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015), 4 тур
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), ответный матч
Испания. Сегунда (2014/2015), 41 тур
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
31 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 38 тур
31 мая, воскресенье
21:45
Матч завершен