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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Сабадель
Спортинг - Сабадель: обзор матча 31 мая 2015
Спортинг
31.05.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 41 тур
2 : 0
Завершен
Сабадель
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