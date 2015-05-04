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Расписание матчей 04-05-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
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Россия. Премьер-лига (2014/2015), 26 тур Таблица
4 мая, 13:00
Уфа
1 : 2
Мордовия
Завершен
4 мая, 15:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
Завершен
4 мая, 18:00
ЦСКА
3 : 1
Урал
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 35 тур Таблица
4 мая, 22:00
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 35 тур Таблица
4 мая, 21:45
Альмерия
2 : 2
Сельта
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 34 тур Таблица
4 мая, 21:45
Кальяри
4 : 0
Парма
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 28 тур Таблица
4 мая, 15:00
Дружба
0 : 0
Спартак-Нальчик
Завершен
4 мая, 16:00
Черноморец
3 : 2
МИТОС
Завершен
4 мая, 16:00
Афипс
2 : 2
Машук-КМВ
Завершен
4 мая, 17:00
Витязь
2 : 1
Завершен
4 мая, 17:00
Армавир
3 : 0
Завершен
4 мая, 17:00
Биолог-Новокубанск
2 : 1
Ангушт
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
4 мая, 02:00
Нью-Йорк Сити
1 : 3
Сиэтл
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 22 тур Таблица
4 мая, 14:00
Олимпик
0 : 0
Металлург
Завершен
4 мая, 17:00
Динамо К
6 : 0
Говерла
Завершен
4 мая, 19:00
Волынь
0 : 0
Шахтер
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 29 тур Таблица
4 мая, 20:00
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
Галатасарай
Завершен
4 мая, 20:00
Кайсери Эрджиесспор
2 : 3
Сивасспор
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 4 тур Таблица
4 мая, 18:00
Белшина
1 : 1
Нафтан
Завершен
4 мая, 18:30
Динамо Мн
4 : 0
Торпедо-БелАЗ
Завершен
4 мая, 19:00
Неман
0 : 1
БАТЭ
Завершен
4 мая, 19:30
Гомель
1 : 3
Шахтер
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 27 тур Таблица
4 мая, 20:00
Мидтьюлланд
5 : 2
Рандерс
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 6 тур Таблица
4 мая, 20:00
Викинг
2 : 1
Мольде
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 31 тур Таблица
4 мая, 21:45
Белененсеш
1 : 3
Риу Аве
Завершен
4 мая, 22:00
Пасуш де Феррейра
2 : 2
Брага
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 7 тур Таблица
4 мая, 20:00
Хальмстад
0 : 2
Хэкен
Завершен
4 мая, 20:00
Гетеборг
2 : 1
Фалькенберг
Завершен
4 мая, 20:00
Кальмар
3 : 0
Эребру
Завершен
4 мая, 20:05
АИК
2 : 0
Хаммарбю
Завершен
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