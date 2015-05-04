Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2015
май 2015
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 26 тур
Уфа
1 : 2
Мордовия
Завершен
Арсенал
0 : 3
Краснодар
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Урал
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 35 тур
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 35 тур
Альмерия
2 : 2
Сельта
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 34 тур
Кальяри
4 : 0
Парма
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 28 тур
Дружба
0 : 0
Спартак-Нальчик
Завершен
Черноморец
3 : 2
МИТОС
Завершен
Афипс
2 : 2
Машук-КМВ
Завершен
Витязь
2 : 1
Завершен
Армавир
3 : 0
Завершен
Биолог-Новокубанск
2 : 1
Ангушт
Завершен
США. МЛС 2015
Нью-Йорк Сити
1 : 3
Сиэтл
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 22 тур
Олимпик
0 : 0
Металлург
Завершен
Динамо К
6 : 0
Говерла
Завершен
Волынь
0 : 0
Шахтер
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 29 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
Галатасарай
Завершен
Кайсери Эрджиесспор
2 : 3
Сивасспор
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 4 тур
Белшина
1 : 1
Нафтан
Завершен
Динамо Мн
4 : 0
Торпедо-БелАЗ
Завершен
Неман
0 : 1
БАТЭ
Завершен
Гомель
1 : 3
Шахтер
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 27 тур
Мидтьюлланд
5 : 2
Рандерс
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 6 тур
Викинг
2 : 1
Мольде
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 31 тур
Белененсеш
1 : 3
Риу Аве
Завершен
Пасуш де Феррейра
2 : 2
Брага
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 7 тур
Хальмстад
0 : 2
Хэкен
Завершен
Гетеборг
2 : 1
Фалькенберг
Завершен
Кальмар
3 : 0
Эребру
Завершен
АИК
2 : 0
Хаммарбю
Завершен