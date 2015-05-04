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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Говерла
Динамо К - Говерла: обзор матча 04 мая 2015
Динамо К
04.05.2015, понедельник, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
6 : 0
Завершен
Говерла
12'
А. Кравец
20'
И. Глушицкий (АГ)
28'
А. Кравец
30'
А. Ярмоленко (П)
41'
С. Сидорчук
73'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Говерла
85'
Замена
Ю. Тома
️️️️
И. Родич
ГОЛ! 6:0!
Л. Теодорчик
Пас отдал
О. Гусев
73'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Ярмоленко
62'
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Кравец
62'
50'
Желтая карточка
Л. Шимич
46'
Замена
Д. Трухин
️️️️
В. Акимов
46'
Замена
М. Райчевич
️️️️
А. Полянский
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Сидорчук
46'
ГОЛ! 5:0!
С. Сидорчук
Пас отдал
А. Кравец
41'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Ярмоленко
30'
ГОЛ! 3:0!
А. Кравец
Пас отдал
Д. Ленс
28'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Глушицкий
20'
18'
Желтая карточка
В. Акимов
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
Д. Ленс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
47
Валерий Гришин
ЦП
55
Иван Родич
АП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Говерла
3
Михаил Пыско
ЦЗ
96
Юрий Тома
ЦП
12
Мирослав Бонь
ЦП
27
Роберт Гегедош
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
34
Хачериди
15
Драгович
5
Антунеш
21
Данило Силва
20
Бельханда
37
Рыбалка
8
Сидорчук
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
3-2-1-1-2
22
Бабенко
2
Шимич
33
Качараба
33
Акакпо
6
Тудосе
29
Глушицкий
47
Гришин
55
Родич
10
Фещук
89
Акимов
8
Сидорчук
44
Велозу
44
Велозу
8
Сидорчук
11
Кравец
20
Гусев
20
Гусев
11
Кравец
7
Ярмоленко
91
Теодорчик
91
Теодорчик
7
Ярмоленко
55
Родич
96
Тома
96
Тома
55
Родич
2
Полянский
7
Райчевич
7
Райчевич
2
Полянский
89
Акимов
15
Трухин
15
Трухин
89
Акимов
Остались в запасе
Динамо К
Говерла
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Мирослав Бонь
ЦП
27
Роберт Гегедош
ЦП
3
Михаил Пыско
ЦЗ
46
Артем Радченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
12
Мирослав Бонь
ЦП
27
Роберт Гегедош
ЦП
3
Михаил Пыско
ЦЗ
46
Артем Радченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Динамо К - Говерла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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