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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Сельта
Альмерия - Сельта: обзор матча 04 мая 2015
Альмерия
04.05.2015, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
47'
Тьеви
68'
Д. Зонго
17'
Нолито
39'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Сельта
Желтая карточка
Т. Парти
90'
+2
85'
Замена
А. Лопес
️️️️
С. Мина
Замена
Корона
️️️️
Тьеви
80'
Вторая желтая
М. дос Сантос
74'
72'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Ларривей
68'
Желтая карточка
С. Мина
ГОЛ! 2:2!
Д. Зонго
Пас отдал
Т. Хемед
68'
Замена
В. Силва
️️️️
Х. Эспиноса
67'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Х. Мануэль Касадо
60'
Желтая карточка
М. дос Сантос
59'
58'
Замена
С. Гомес
️️️️
Нолито
54'
Желтая карточка
Х. Ларривей
54'
Красная карточка
Г. Кабрал
51'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Тьеви
50'
ГОЛ! 1:2!
Тьеви
47'
39'
ГОЛ! 0:2!
С. Мина
17'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
19
Хавьер Эспиноса
ОП
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3-3-3-1
23
Рубен
20
Касадо
15
дос Сантос
5
Трухильо
16
Дюбарбье
19
Эспиноса
23
Наварро
19
Зонго
18
Парти
12
Верса
23
Тьеви
4-2-1-3
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
77
Мина
11
Ларривей
3
Нолито
23
Тьеви
15
Корона
15
Корона
23
Тьеви
19
Эспиноса
11
Силва
11
Силва
19
Эспиноса
20
Касадо
10
Хемед
10
Хемед
20
Касадо
3
Нолито
21
Гомес
21
Гомес
3
Нолито
77
Мина
14
Лопес
14
Лопес
77
Мина
11
Ларривей
19
Эрнандес
19
Эрнандес
11
Ларривей
Остались в запасе
Альмерия
Сельта
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Серхи Бархуан
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Альмерия - Сельта
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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