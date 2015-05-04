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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Шахтер
Волынь - Шахтер: обзор матча 04 мая 2015
Волынь
04.05.2015, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
Дентиньо
89'
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
М. Бабатунде
89'
Желтая карточка
О. Гуменюк
89'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
Ф. Матей
85'
Желтая карточка
Ф. Матей
84'
78'
Замена
Дентиньо
️️️️
Исмаили
Желтая карточка
Б. Шуст
77'
Замена
Г. Шиш
️️️️
В. Полевой
74'
61'
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
В. Шарпар
61'
61'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
58'
Замена
Марлос
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
А. Кобахидзе
56'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Т. Парцвания
54'
52'
Желтая карточка
С. Кривцов
17'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-5-2
35
Шуст
3
Парцвания
5
Жунич
14
Полевой
93
Матей
79
Бабатунде
30
Кобахидзе
11
Шарпар
31
Шабанов
89
Политыло
10
Бикфалви
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
27
Кривцов
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
11
Тайсон
14
Полевой
16
Шиш
16
Шиш
14
Полевой
3
Парцвания
30
Гуменюк
30
Гуменюк
3
Парцвания
93
Матей
7
Мемешев
7
Мемешев
93
Матей
31
Исмаили
31
Дентиньо
31
Дентиньо
31
Исмаили
11
Тайсон
10
Марлос
10
Марлос
11
Тайсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
Остались в запасе
Волынь
Шахтер
26
Роман Никитюк
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Волынь - Шахтер
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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