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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Сиэтл
Нью-Йорк Сити - Сиэтл: обзор матча 04 мая 2015
Нью-Йорк Сити
04.05.2015, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Сиэтл
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Статистика матча Нью-Йорк Сити - Сиэтл
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Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
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0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
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5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
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