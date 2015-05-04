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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Мордовия
Уфа - Мордовия: обзор матча 04 мая 2015
Уфа
04.05.2015, понедельник, 13:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
18'
Марсиньо
21'
М. Перендиа
60'
Л. Эбесилио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Мордовия
90'
+4
Желтая карточка
М. Перендиа
89'
Желтая карточка
А. Коченков
85'
Желтая карточка
Е. Луценко
83'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Дудиев
81'
Желтая карточка
И. Шитов
70'
Замена
И. Ниассе
️️️️
О. Власов
Замена
А. Зинченко
️️️️
В. Галиулин
68'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Х. Ханджич
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
Л. Эбесилио
57'
Замена
Данило
️️️️
П. Яковлев
36'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
Замена
И. Шевченко
️️️️
М. Семакин
31'
Желтая карточка
М. Семакин
30'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Перендиа
Пас отдал
Л. Эбесилио
ГОЛ! 1:0!
Марсиньо
Пас отдал
И. Пауревич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Марсиньо
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-2-3-1
1
Юрченко
70
Сафрониди
3
Аликин
34
Тумасян
89
Стоцкий
13
Засеев
29
Пауревич
21
Галиулин
14
Семакин
10
Марсиньо
99
Ханджич
3-3-2-1-1
1
Коченков
8
Дудиев
40
Перендиа
5
Васин
24
Шитов
6
Ле Таллек
55
Нахушев
84
Власов
6
Эбесилио
91
Яковлев
23
Мухаметшин
21
Галиулин
47
Зинченко
47
Зинченко
21
Галиулин
99
Ханджич
11
Карлос
11
Карлос
99
Ханджич
14
Семакин
99
Шевченко
99
Шевченко
14
Семакин
84
Власов
18
Ниассе
18
Ниассе
84
Власов
91
Яковлев
90
Данило
90
Данило
91
Яковлев
8
Дудиев
48
Луценко
48
Луценко
8
Дудиев
Остались в запасе
Уфа
Мордовия
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Уфа - Мордовия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
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