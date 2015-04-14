Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2015
апрель 2015
Лига чемпионов (2014/2015), 1/4 финала, первый матч
Атлетико
0 : 0
Реал
Завершен
Ювентус
1 : 0
Монако
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 24 тур
Витязь
2 : 1
Спартак-Нальчик
Завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 0
МИТОС
Завершен
Дружба
1 : 1
Завершен
Черноморец
5 : 0
Ангушт
Завершен
Афипс
3 : 0
Завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 43 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
Блэкберн
Завершен
Брайтон
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
Завершен
Дерби Каунти
4 : 0
Блэкпул
Завершен
Ипсвич Таун
3 : 1
Кардифф
Завершен
Лидс
0 : 2
Норвич Сити
Завершен
Мидлсбро
2 : 1
Вулверхэмптон
Завершен
Миллуолл
2 : 0
Уиган Атлетик
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
Брентфорд
Завершен
Болтон
1 : 1
Чарльтон
Завершен
Рединг
0 : 1
Борнмут
Завершен