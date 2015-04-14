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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Монако
Ювентус - Монако: обзор матча 14 апреля 2015
Ювентус
14.04.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Монако
57'
А. Видаль (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Монако
Замена
С. Стураро
️️️️
Р. Перейра
87'
86'
Замена
М. Карвальо
️️️️
А. Марсьяль
Замена
А. Матри
️️️️
А. Мората
82'
Замена
А. Барцальи
️️️️
А. Пирло
74'
70'
Замена
Д. Бербатов
️️️️
А. Раджи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
57'
56'
Желтая карточка
Р. Карвалью
52'
Замена
Б. Силва
️️️️
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
24
Андреа Раджи
(К)
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
12
Матеус Карвальо
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
27
Эвра
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
37
Перейра
21
Мората
32
Тевес
4-2-2-1-1
1
Субашич
24
Раджи
6
Карвалью
5
Абденнур
3
Курзава
19
Кондогбиа
6
Фабиньо
8
Дирар
8
Моутинью
10
Карраско
9
Марсьяль
21
Пирло
15
Барцальи
15
Барцальи
21
Пирло
37
Перейра
27
Стураро
27
Стураро
37
Перейра
21
Мората
21
Матри
21
Матри
21
Мората
9
Марсьяль
12
Карвальо
12
Карвальо
9
Марсьяль
8
Дирар
20
Силва
20
Силва
8
Дирар
24
Раджи
10
Бербатов
10
Бербатов
24
Раджи
Остались в запасе
Ювентус
Монако
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Ювентус - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Помощники судьи:
Роман Слишко (Словакия)
Мартин Вильчек (Чехия)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2 - 21:30 (прямая)
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