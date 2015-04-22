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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Ювентус
Монако - Ювентус: обзор матча 22 апреля 2015
Монако
22.04.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ювентус
89'
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Эвра
Замена
М. Карвальо
️️️️
Я. Карраско
87'
84'
Желтая карточка
К. Тевес
77'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
76'
Замена
В. Жермен
️️️️
А. Марсьяль
75'
69'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
Б. Силва
51'
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Ж. Тулалан
46'
3'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
12
Матеус Карвальо
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Субашич
3
Курзава
24
Раджи
5
Абденнур
19
Кондогбиа
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
10
Карраско
20
Силва
9
Марсьяль
3-3-2-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
21
Пирло
27
Эвра
23
Видаль
10
Маркизио
32
Тевес
21
Мората
10
Карраско
12
Карвальо
12
Карвальо
10
Карраско
28
Тулалан
10
Бербатов
10
Бербатов
28
Тулалан
9
Марсьяль
98
Жермен
98
Жермен
9
Марсьяль
27
Эвра
19
Падоин
19
Падоин
27
Эвра
23
Видаль
37
Перейра
37
Перейра
23
Видаль
21
Мората
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Мората
Остались в запасе
Монако
Ювентус
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Монако - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Дамьен Макграт (Ирландия) Грэм Чемберс (Шотландия)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая)
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