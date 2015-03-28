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Расписание матчей 28-03-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
февраль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 2, 21 тур Таблица
28 марта, 14:30
Анжи-2
1 : 1
Ангушт
Завершен
28 марта, 15:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Астрахань
Завершен
28 марта, 15:00
Терек-2
1 : 1
МИТОС
Завершен
28 марта, 15:00
Ротор
2 : 2
Машук-КМВ
Завершен
28 марта, 15:00
Алания
4 : 0
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015). группа 1, 21 тур Таблица
28 марта, 15:00
Краснодар-2
0 : 1
Армавир
Завершен
28 марта, 16:00
ФК Сочи-2013
0 : 3
Витязь
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
28 марта, 04:00
Ямайка
2 : 1
Венесуэла
Завершен
28 марта, 17:00
Ирак
2 : 1
ДР Конго
Завершен
28 марта, 22:00
Марокко
0 : 1
Уругвай
Завершен
28 марта, 22:45
Гана
1 : 2
Сенегал
Завершен
28 марта, 23:30
Сальвадор
0 : 2
Аргентина
Завершен
Товарищеские матчи 2015
28 марта, 13:30
Мюнхен 1860
1 : 1
Рубин
Завершен
28 марта, 17:30
АЕК
1 : 5
Торпедо
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 1 раунд, первый матч Таблица
28 марта, 03:00
Кюрасао
2 : 1
Монтсеррат
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 31 тур Таблица
28 марта, 18:00
Леганес
0 : 0
Нумансия
Завершен
28 марта, 20:00
Льягостера
3 : 2
Луго
Завершен
28 марта, 20:00
Алавес
2 : 1
Расинг
Завершен
28 марта, 20:00
Вальядолид
0 : 1
Альбасете
Завершен
28 марта, 20:15
Рекреативо
0 : 1
Бетис
Завершен
28 марта, 23:00
Лас-Пальмас
4 : 2
Понферрадина
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
28 марта, 22:00
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Сан-Хосе
Завершен
США. МЛС 2015. группа Восточная конференция Таблица
28 марта, 23:00
Монреаль
2 : 2
Орландо Сити
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа A, 5 тур Таблица
28 марта, 18:00
Казахстан
0 : 3
Исландия
Завершен
28 марта, 20:00
Чехия
1 : 1
Латвия
Завершен
28 марта, 22:45
Нидерланды
1 : 1
Турция
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа B, 5 тур Таблица
28 марта, 20:00
Израиль
0 : 3
Уэльс
Завершен
28 марта, 22:45
Андорра
0 : 3
Босния и Герцеговина
Завершен
28 марта, 22:45
Бельгия
5 : 0
Кипр
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа H, 5 тур Таблица
28 марта, 20:00
Азербайджан
2 : 0
Мальта
Завершен
28 марта, 20:00
Хорватия
5 : 1
Норвегия
Завершен
28 марта, 22:45
Болгария
2 : 2
Италия
Завершен
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