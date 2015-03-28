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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
АЕК - Торпедо
АЕК - Торпедо: обзор матча 28 марта 2015
АЕК
28.03.2015, суббота, 17:30
Товарищеские матчи
1 : 5
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча АЕК - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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2 : 2
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23.10.2026
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Торпедо
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