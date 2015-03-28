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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гана - Сенегал
Гана - Сенегал: обзор матча 28 марта 2015
Гана
28.03.2015, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гана - Сенегал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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1 : 0
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28.06.2026
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Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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02.06.2026
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Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
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01.07.2026
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26.06.2026
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