Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Израиль - Уэльс
Израиль - Уэльс: обзор матча 28 марта 2015
Израиль
28.03.2015, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 5 тур
0 : 3
Завершен
Уэльс
45+1'
А. Рэмзи
50'
Г. Бэйл
77'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Уэльс
85'
Замена
Ш. МакДональд
️️️️
А. Рэмзи
77'
ГОЛ! 0:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
Б. Саар
️️️️
Э. Захави
70'
69'
Замена
С. Воукс
️️️️
Х. Робсон-Кану
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Бен-Хаим II
61'
Вторая желтая
Э. Тиби
51'
50'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Желтая карточка
Э. Тиби
49'
48'
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Ледли
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
44'
Замена
Т. Хемед
️️️️
О. Дамари
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
19
Талеб Тватиха
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
8
Томер Хемед
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
23
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
4-3-3
18
Марсиано
5
Дгани
20
Бен Харуш
21
Тиби
3
Бен-Хаим
9
Рафаэлов
13
Йейни
6
Натхо
12
Бен-Хаим II
7
Захави
22
Дамари
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
6
Уилльямс
19
Коллинс
2
Гантер
3
Тэйлор
4
Дэвис
7
Аллен
10
Рэмзи
16
Ледли
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
12
Бен-Хаим II
4
Биттон
4
Биттон
12
Бен-Хаим II
22
Дамари
8
Хемед
8
Хемед
22
Дамари
7
Захави
17
Саар
17
Саар
7
Захави
10
Рэмзи
14
МакДональд
14
МакДональд
10
Рэмзи
16
Ледли
0
Воган
0
Воган
16
Ледли
9
Робсон-Кану
18
Воукс
18
Воукс
9
Робсон-Кану
Остались в запасе
Израиль
Уэльс
19
Талеб Тватиха
ЦП
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
10
Элианив Барда
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
23
Адам Хэнли
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
19
Талеб Тватиха
ЦП
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
10
Элианив Барда
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
23
Адам Хэнли
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Израиль - Уэльс
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Сэмми Офер Стэдиум
Новости команд
Все
Израиль
Уэльс
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
10:07
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
09:51
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
10:07
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
09:51
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Норвегии и Уэльса на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+