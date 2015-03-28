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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Латвия
Чехия - Латвия: обзор матча 28 марта 2015
Чехия
28.03.2015, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Латвия
90'
В. Пиларж
30'
А. Вишняковс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Латвия
Желтая карточка
Б. Докал
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Пиларж
90'
87'
Замена
Ю. Жигаевс
️️️️
А. Зюзинс
82'
Замена
А. Фертовс
️️️️
А. Вишняковс
Замена
В. Кадлец
️️️️
Д. Лафата
81'
70'
Желтая карточка
Г. Фрейманис
66'
Замена
Я. Икаунекс
️️️️
О. Лайзанс
Замена
Т. Нецид
️️️️
Л. Крейчи
57'
Желтая карточка
Д. Лимберски
47'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Я. Плашил
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Вишняковс
Пас отдал
А. Зюзинс
29'
Желтая карточка
К. Горкшс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Владимир Дарида
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
4
Марио Холек
ЦЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
14
Даниэль Коларж
ЦП
15
Лукаш Ваха
ЦП
9
Мартин Поспишил
ПП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
12
Александр Колинько
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
7
Алан Синельников
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
4-5-1
1
Чех
3
Кадлец
5
Прохазка
8
Лимберски
4
Гебре Селасси
7
Крейчи
10
Росицки
13
Плашил
9
Докал
8
Дарида
21
Лафата
4-4-2
1
Ванинс
21
Фрейманис
4
Дубра
13
Горкшс
26
Максименко
5
Вишняковс
17
Зюзинс
0
Лайзанс
16
Тарасов
15
Ракельс
10
Шабала
13
Плашил
12
Пиларж
12
Пиларж
13
Плашил
21
Лафата
14
Кадлец
14
Кадлец
21
Лафата
7
Крейчи
7
Нецид
7
Нецид
7
Крейчи
17
Зюзинс
9
Жигаевс
9
Жигаевс
17
Зюзинс
5
Вишняковс
18
Фертовс
18
Фертовс
5
Вишняковс
0
Лайзанс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
0
Лайзанс
Остались в запасе
Чехия
Латвия
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
4
Марио Холек
ЦЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
15
Лукаш Ваха
ЦП
9
Мартин Поспишил
ПП
Главный тренер
Павел Врба
7
Алан Синельников
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
1
Павел Штейнборс
ВР
12
Александр Колинько
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
4
Марио Холек
ЦЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
15
Лукаш Ваха
ЦП
9
Мартин Поспишил
ПП
Остались в запасе
7
Алан Синельников
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
1
Павел Штейнборс
ВР
12
Александр Колинько
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Чехия - Латвия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Фортуна Арена
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