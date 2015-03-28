Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Болгария - Италия
Болгария - Италия: обзор матча 28 марта 2015
Болгария
28.03.2015, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 5 тур
2 : 2
Завершен
Италия
11'
И. Попов
17'
И. Мицански
4'
Й. Минев (АГ)
84'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Италия
89'
Желтая карточка
М. Дармиан
88'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
В. Василев
️️️️
И. Миланов
88'
Замена
С. Славчев
️️️️
И. Попов
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
Эдер
Пас отдал
Д. Кьеллини
81'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
75'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Антонелли
Замена
В. Божинов
️️️️
И. Мицански
72'
71'
Замена
Р. Сориано
️️️️
А. Бертолаччи
57'
Замена
Эдер
️️️️
С. Дзадза
Желтая карточка
С. Дьяков
55'
ГОЛ! 2:1!
И. Мицански
Пас отдал
И. Миланов
17'
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
Пас отдал
С. Манолев
11'
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Минев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
7
Михаил Александров
ЛП
18
Владимир Гаджев
ОП
21
Светослав Дьяков
(К)
ОП
9
Ивелин Попов
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лука Антонелли
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болгария
2
Иван Бандаловски
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
16
Вентислав Василев
ЦЗ
3
Борислав Стойчев
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
99
Радослав Василев
ЦФ
10
Валерий Божинов
ЦФ
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Марко Пароло
ЦП
0
Мирко Вальдифиори
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
0
Франко Васкес
АП
11
Алессио Черчи
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
4-2-3-1
13
Михайлов
6
Минев
3
Александров
5
Бодуров
11
Манолев
18
Гаджев
21
Дьяков
7
Александров
9
Попов
16
Миланов
19
Мицански
4-1-3-2
1
Сиригу
13
Дармиан
19
Бонуччи
3
Кьеллини
15
Барцальи
3
Антонелли
6
Кандрева
6
Верратти
7
Бертолаччи
17
Иммобиле
7
Дзадза
16
Миланов
16
Василев
16
Василев
16
Миланов
9
Попов
0
Славчев
0
Славчев
9
Попов
19
Мицански
10
Божинов
10
Божинов
19
Мицански
7
Бертолаччи
14
Сориано
14
Сориано
7
Бертолаччи
3
Антонелли
23
Габбиадини
23
Габбиадини
3
Антонелли
7
Дзадза
17
Эдер
17
Эдер
7
Дзадза
Остались в запасе
Болгария
Италия
99
Радослав Василев
ЦФ
3
Борислав Стойчев
ЦЗ
2
Иван Бандаловски
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Ивайло Петев
13
Федерико Маркетти
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Марко Пароло
ЦП
0
Мирко Вальдифиори
ЦП
0
Франко Васкес
АП
11
Алессио Черчи
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
99
Радослав Василев
ЦФ
3
Борислав Стойчев
ЦЗ
2
Иван Бандаловски
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Марко Пароло
ЦП
0
Мирко Вальдифиори
ЦП
0
Франко Васкес
АП
11
Алессио Черчи
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болгария - Италия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Васил Левски
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:35 (прямая)
Новости команд
Все
Болгария
Италия
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:56
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:56
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+