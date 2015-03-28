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Евро-2024
Андорра - Босния и Герцеговина
Андорра - Босния и Герцеговина: обзор матча 28 марта 2015
Андорра
28.03.2015, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 5 тур
0 : 3
Завершен
Босния и Герцеговина
13'
Э. Джеко
49'
Э. Джеко
62'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Босния и Герцеговина
Замена
Ж. Рубио
️️️️
И. Лоренцо
85'
77'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
С. Лулич
73'
Замена
Э. Цоцалич
️️️️
О. Враньеш
67'
Замена
М. Джурич
️️️️
В. Ибишевич
62'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Лулич
Замена
Г. Риера
️️️️
С. Гомес
59'
Замена
К. Мартинес
️️️️
Л. Клементе
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Лулич
Желтая карточка
Л. Клементе
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Лулич
Желтая карточка
М. Виейра
9'
9'
Желтая карточка
О. Враньеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Ратко Дуйкович
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Милан Джурич
ЦФ
4-4-2
13
Поль
4
Сонеже
18
Родригес
15
Сан Николас
6
Лима
21
Гарсия
3
Валес
8
Виейра
19
Лоренцо
19
Гомес
10
Клементе
4-1-2-1-2
1
Бегович
13
Муйджа
6
Враньеш
4
Спахич
17
Жуканович
7
Бешич
10
Пьянич
16
Лулич
19
Вишча
9
Ибишевич
11
Джеко
10
Клементе
2
Мартинес
2
Мартинес
10
Клементе
19
Лоренцо
18
Рубио
18
Рубио
19
Лоренцо
19
Гомес
9
Риера
9
Риера
19
Гомес
6
Враньеш
0
Цоцалич
0
Цоцалич
6
Враньеш
16
Лулич
8
Медуньянин
8
Медуньянин
16
Лулич
9
Ибишевич
18
Джурич
18
Джурич
9
Ибишевич
Остались в запасе
Андорра
Босния и Герцеговина
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
22
Ратко Дуйкович
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ратко Дуйкович
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Андорра - Босния и Герцеговина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Эстади Насьонал
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