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    Сафет Сушич

    Тренер
    Имя Сафет
    Фамилия Сушич
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 13 апреля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Босния и Герцеговина 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2014 Босния и Герцеговина 1 : 2 Кипр
    10.10.2014 Уэльс 0 : 0 Босния и Герцеговина
    13.10.2014 Босния и Герцеговина 1 : 1 Бельгия
    16.11.2014 Израиль 3 : 0 Босния и Герцеговина
    28.03.2015 Андорра 0 : 3 Босния и Герцеговина
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