Сафет Сушич
Тренер
|Имя
|Сафет
|Фамилия
|Сушич
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|13 апреля 1955
|Имя
|Сафет
|Фамилия
|Сушич
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|13 апреля 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Босния и Герцеговина
|5
|1
|2
|2
|Дата
|Матч
|09.09.2014
|Босния и Герцеговина
|1 : 2
|Кипр
|10.10.2014
|Уэльс
|0 : 0
|Босния и Герцеговина
|13.10.2014
|Босния и Герцеговина
|1 : 1
|Бельгия
|16.11.2014
|Израиль
|3 : 0
|Босния и Герцеговина
|28.03.2015
|Андорра
|0 : 3
|Босния и Герцеговина