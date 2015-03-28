Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Мальта
Азербайджан - Мальта: обзор матча 28 марта 2015
Азербайджан
28.03.2015, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 5 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
4'
Д. Гусейнов
90+2'
Д. Назаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Мальта
ГОЛ! 2:0!
Д. Назаров
Пас отдал
Р. Амиргулиев
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Каруана
81'
Замена
Р. Фенеч
️️️️
А. Шембри
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
В. Надиров
81'
Желтая карточка
Д. Назаров
80'
Замена
Д. Назаров
️️️️
А. Исмаилов
70'
Желтая карточка
Р. Амиргулиев
56'
46'
Замена
С. Писани
️️️️
С. Беццина
36'
Замена
З. Мускат
️️️️
Р. Камильери
Замена
Р. Гурбанов
️️️️
Н. Алескеров
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гусейнов
Пас отдал
Н. Алескеров
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
3
Стив Беццина
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Андрей Попович
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
14
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
15
Юрген Писани
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Конор Борг
ЦП
21
Марк Шерри
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
3-1-4-2
1
Агаев
14
Садыгов
18
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
16
Гусейнов
22
Исмаилов
19
Амиргулиев
21
Дашдемиров
19
Алескеров
17
Надиров
3-2-3-2
1
Хогг
4
Борг
5
Агиус
0
Каруана
3
Беццина
17
Камильери
11
Мускат
8
Бриффа
4
Фенеч
13
Шембри
19
Эффйонг
17
Надиров
14
Исрафилов
14
Исрафилов
17
Надиров
19
Алескеров
11
Гурбанов
11
Гурбанов
19
Алескеров
22
Исмаилов
13
Назаров
13
Назаров
22
Исмаилов
17
Камильери
22
Мускат
22
Мускат
17
Камильери
13
Шембри
6
Фенеч
6
Фенеч
13
Шембри
3
Беццина
70
Писани
70
Писани
3
Беццина
Остались в запасе
Азербайджан
Мальта
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Андрей Попович
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Конор Борг
ЦП
3
Райан Камензули
ЛЗ
21
Марк Шерри
ЦП
15
Юрген Писани
ЦЗ
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Андрей Попович
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Остались в запасе
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Конор Борг
ЦП
3
Райан Камензули
ЛЗ
21
Марк Шерри
ЦП
15
Юрген Писани
ЦЗ
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Азербайджан - Мальта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Новости команд
Все
Азербайджан
Мальта
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
19:50
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:26
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
19:50
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:26
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+