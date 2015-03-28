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Евро-2024
Нидерланды - Турция
Нидерланды - Турция: обзор матча 28 марта 2015
Нидерланды
28.03.2015, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Турция
90+2'
К. Хунтелаар
36'
Б. Йылмаз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Турция
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
У. Снейдер
90'
+2
79'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Б. Мартинс-Инди
76'
74'
Травма
Б. Йылмаз
66'
Замена
Э. Гулум
️️️️
С. Азиз
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
65'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Афеллай
62'
59'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
В. Шен
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Д. Вейналдум
46'
41'
Желтая карточка
Г. Торе
36'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
В. Шен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ПВ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
(К)
ПЗ
11
Гекхан Торе
ЛП
15
Мехмет Топал
ОП
8
Селчук Инан
ОП
6
Озан Туфан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
20
Волкан Шен
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
16
Йорди Класи
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Бас Дост
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
23
Харун Текин
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
2
ван дер Вил
6
Де Йонг
10
Снейдер
8
Вейналдум
8
Афеллай
10
Депай
19
Хунтелаар
4-2-2-2
1
Бабакан
7
Генюл
4
Азиз
3
Балта
18
Эркин
15
Топал
8
Инан
6
Туфан
11
Торе
20
Шен
17
Йылмаз
4
Мартинс-Инди
5
Виллемс
5
Виллемс
4
Мартинс-Инди
8
Афеллай
22
Дост
22
Дост
8
Афеллай
8
Вейналдум
17
Нарсинг
17
Нарсинг
8
Вейналдум
20
Шен
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
20
Шен
4
Азиз
22
Гулум
22
Гулум
4
Азиз
17
Йылмаз
20
Казим-Ричардс
20
Казим-Ричардс
17
Йылмаз
Остались в запасе
Нидерланды
Турция
14
Дэви Классен
АП
13
Тим Крул
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Мерт Гюнок
ВР
23
Харун Текин
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
13
Тим Крул
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
23
Харун Текин
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Нидерланды - Турция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:35 (прямая)
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