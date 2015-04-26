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Расписание матчей 26-04-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 25 тур Таблица
26 апреля, 13:30
Спартак
1 : 0
Рубин
Завершен
26 апреля, 16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
Завершен
26 апреля, 18:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 34 тур Таблица
26 апреля, 15:30
Эвертон
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Завершен
26 апреля, 18:00
Арсенал
0 : 0
Челси
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 33 тур Таблица
26 апреля, 13:00
Малага
1 : 1
Депортиво
Завершен
26 апреля, 18:00
Альмерия
2 : 0
Эйбар
Завершен
26 апреля, 20:00
Севилья
2 : 0
Райо Вальекано
Завершен
26 апреля, 22:00
Сельта
2 : 4
Реал
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 32 тур Таблица
26 апреля, 13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
Завершен
26 апреля, 16:00
Дженоа
3 : 1
Чезена
Завершен
26 апреля, 16:00
Лацио
1 : 1
Кьево
Завершен
26 апреля, 16:00
Торино
2 : 1
Ювентус
Завершен
26 апреля, 16:00
Парма
1 : 0
Палермо
Завершен
26 апреля, 16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
Завершен
26 апреля, 19:00
Фиорентина
1 : 3
Кальяри
Завершен
26 апреля, 21:45
Наполи
4 : 2
Сампдория
Завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 30 тур Таблица
26 апреля, 16:30
Падерборн
2 : 2
Вердер
Завершен
26 апреля, 18:30
Боруссия М
1 : 0
Вольфсбург
Завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 34 тур Таблица
26 апреля, 15:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монпелье
Завершен
26 апреля, 18:00
Ланс
0 : 3
Монако
Завершен
26 апреля, 22:00
Реймс
2 : 4
Лион
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 35 тур Таблица
26 апреля, 13:00
Лас-Пальмас
1 : 1
Вальядолид
Завершен
26 апреля, 17:00
Сабадель
3 : 2
Расинг
Завершен
26 апреля, 17:30
Льягостера
0 : 0
Спортинг
Завершен
26 апреля, 19:00
Рекреативо
0 : 3
Жирона
Завершен
26 апреля, 19:15
Сарагоса
1 : 0
Нумансия
Завершен
26 апреля, 22:00
Леганес
0 : 0
Мирандес
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
26 апреля, 02:30
Коламбус
4 : 1
Филадельфия Юнион
Завершен
26 апреля, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 0
Реал Солт-Лейк
Завершен
26 апреля, 03:30
Динамо Хьюстон
4 : 4
Канзаc Сити
Завершен
26 апреля, 05:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
Ди Си Юнайтед
Завершен
26 апреля, 23:59
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 21 тур Таблица
26 апреля, 14:00
Металлург
0 : 0
Металлист
Завершен
26 апреля, 14:00
Карпаты
4 : 1
Олимпик
Завершен
26 апреля, 17:00
Днепр
1 : 0
Мариуполь
Завершен
26 апреля, 19:30
Шахтер
0 : 0
Динамо К
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 28 тур Таблица
26 апреля, 13:00
Баликесирспор
1 : 1
Кайсери Эрджиесспор
Завершен
26 апреля, 13:00
Коньяспор
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
Завершен
26 апреля, 16:00
Генчлербирлиги
1 : 1
Трабзонспор
Завершен
26 апреля, 19:00
Галатасарай
1 : 0
Газиантепспор
Завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 30 тур Таблица
26 апреля, 17:30
Альтах
2 : 0
Аустрия
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 3 тур Таблица
26 апреля, 14:00
Витебск
1 : 3
Нафтан
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 4 тур Таблица
26 апреля, 19:00
Гент
2 : 2
Брюгге
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа D, 4 тур Таблица
26 апреля, 21:00
Льерс
3 : 1
Серкль Брюгге
Завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 32 тур Таблица
26 апреля, 15:00
ПАОК
1 : 1
ПАС
Завершен
26 апреля, 17:15
Астерас
2 : 1
Пантракикос
Завершен
26 апреля, 17:15
Платаниас
2 : 0
Панетоликос
Завершен
26 апреля, 17:15
Левадиакос
2 : 1
Атромитос
Завершен
26 апреля, 19:30
Паниониос
2 : 2
Олимпиакос
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 26 тур Таблица
26 апреля, 15:00
Сендерийск
0 : 3
Ольборг
Завершен
26 апреля, 18:00
Брондбю
4 : 0
Вестсьелланд
Завершен
26 апреля, 20:00
Рандерс
3 : 0
Копенгаген
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 32 тур Таблица
26 апреля, 13:30
Дордрехт
0 : 0
Камбур
Завершен
26 апреля, 15:30
Зволле
1 : 1
Аякс
Завершен
26 апреля, 15:30
Гронинген
1 : 1
Фейеноорд
Завершен
26 апреля, 17:45
Твенте
0 : 2
АЗ Алкмаар
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 4 тур Таблица
26 апреля, 16:30
Олесунн
0 : 2
Тромсе
Завершен
26 апреля, 19:00
Сарпсборг 08
2 : 2
Буде-Глимт
Завершен
26 апреля, 19:00
Хаугесунд
0 : 0
Мольде
Завершен
26 апреля, 19:00
Лиллестрем
0 : 2
Стабек
Завершен
26 апреля, 19:00
Стремсгодсет
3 : 2
Сандефьорд
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 30 тур Таблица
26 апреля, 18:00
Арука
1 : 3
Пасуш де Феррейра
Завершен
26 апреля, 18:00
Насьональ
2 : 0
Пенафиел
Завершен
26 апреля, 19:00
Бенфика
0 : 0
Порту
Завершен
26 апреля, 21:15
Боавишта
0 : 0
Витория Сетубал
Завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 25 тур Таблица
26 апреля, 18:45
Спарта
4 : 0
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 5 тур Таблица
26 апреля, 16:00
Сундсвалль
0 : 2
Юргорден
Завершен
26 апреля, 16:00
Хальмстад
1 : 0
Эльфсборг
Завершен
26 апреля, 18:30
АИК
3 : 0
Эребру
Завершен
26 апреля, 18:30
Кальмар
0 : 1
Хэкен
Завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 29 тур Таблица
26 апреля, 14:45
Базель
1 : 2
Люцерн
Завершен
26 апреля, 14:45
Санкт-Галлен
1 : 2
Вадуц
Завершен
26 апреля, 17:00
Грассхоппер
2 : 2
Янг Бойз
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015). группа A, 34 тур Таблица
26 апреля, 14:30
Данди Юнайтед
0 : 3
Селтик
Завершен
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