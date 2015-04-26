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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 26 апреля 2015
Шахтер
26.04.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
90'
+4
Желтая карточка
Д. Вида
84'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
82'
Замена
В. Буяльский
️️️️
С. Сидорчук
Замена
Марлос
️️️️
Тайсон
79'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Коста
78'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
77'
73'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Кравец
Замена
А. Кучер
️️️️
С. Кривцов
72'
Травма
С. Кривцов
71'
Желтая карточка
Л. Адриано
68'
53'
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
Тайсон
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
7
Фред
27
Степаненко
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
4-2-1-2-1
1
Шовковский
21
Вида
15
Драгович
34
Хачериди
5
Антунеш
8
Сидорчук
37
Рыбалка
20
Бельханда
7
Ярмоленко
17
Ленс
11
Кравец
27
Кривцов
50
Кучер
50
Кучер
27
Кривцов
11
Коста
11
Бернард
11
Бернард
11
Коста
11
Тайсон
10
Марлос
10
Марлос
11
Тайсон
8
Сидорчук
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Сидорчук
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
11
Кравец
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Кравец
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
20
Фернандо
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
20
Фернандо
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Арена-Львов
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